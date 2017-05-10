U17 Milli Takımı çeyrek finalde
U17 Milli Takımımız, 2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri, A Grubu üçüncü ve son maçında İtalya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki Rujevica Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 5. dakikada Malik Karaahmet ve 74. dakikada Atalay Babacan kaydederken, İtalya'nın golünü 15. dakikada Pellegri attı.
Millilerimiz, çeyrek finalde B Grubu ikincisi ile 12 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek.
Stadyum: Rujevica
Hakemler: Jens Maae (Danimarka), Alexei Vorontsov (Rusya) ve Jevgenjis Morozovs (Letonya). Mario Zebec (Hırvatistan).
İtalya: 1- Ghidotti, 2- Bellanova, 4- Rizzo Pinna, 5- Anzolin, 6- Bettella (K), 7- Visconti, 10- Biancu, 11- Merola15- Candela, 17- Portanova, 18- Pellegri.
Yedekler: 22- Gemello, 3- Campeol, 13- Bellodi, 14- Nicolussi Caviglia, 16- Vignato, 20- Bianchi.
Türkiye: 1- Berke Özer, 2- Ramazan Emirhan Civelek, 4- Abdussamed Karnuçu, 5- Ozan Muhammed Kabak, 6- Sefa Akgün, 7- Recep Gül (K), 8- Kerem Atakan Kesgin, 9- Malik Karaahmet, 10- Atalay Babacan, 11- Yunus Akgün, 13- Berk Çetin.
Yedekler: 12- Ozan Can Oruç, 3- Ali Göçmen, 14- Umut Güneş, 15- Berkehan Biçer, 16- Egehan Gök, 17- Enes İslam İlkin, 18- Hasan Ali Adıgüzel.
U17 Milli Takımımız, gruptaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ise ev sahibi Hırvatistan 4-1'i mağlup etmişti. İtalya ise Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettikten sonra İspanya'ya 3-1 yenilmişti.
A Grubu'nda oynanacak günün diğer maçında ise İspanya ile ev sahibi Hırvatistan, TSİ 13.00'te Kostrena'da karşılaşacak.
2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri A Grubu Puan Durumu:
|
A GRUBU
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
P
|
1.iSPANYA
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
3
|
6
|
2.TÜRKİYE
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6
|
4
|
3
|
3.İTALYA
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
3
|
3
|
4.HIRVATİSTAN
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
5
|
0
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
Yorum
GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
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Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
U17 Milli Takımı çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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