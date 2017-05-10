Dünya futbolunun gözdesi Brezilyalılar
Dünya futbolunda en fazla oyuncuyla temsil edilen ülke Brezilya oldu.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) 93 futbol federasyonuna bağlı 137 ligi hesaba katarak hazırladığı rapora göre Brezilya, bin 202 futbolcuyla söz konusu liglerde en çok oyuncusu bulunan ülke olarak dikkati çekti.
Brezilya'nın ardından 781 futbolcuyla Fransa ikinci, 753 oyuncuyla Arjantin üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise bu liglere en fazla futbolcu ihraç eden 50 ülke arasına giremedi.
Öte yandan listede ilk iki sırada bulunan Brezilya ve Fransa'nın en fazla oyuncu gönderdiği ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Türkiye, en çok Brezilyalı oyuncunun forma giydiği ülkeler sıralamasında 46 isimle 4'üncü, en fazla Fransız futbolcunun görev yaptığı ülkeler arasında ise 37 oyuncuyla 8'inci sırayı elde etti.
Listede ilk 10'da bulunan ülkeler ve söz konusu liglerdeki futbolcu sayıları şöyle:
|Ülke
|Futbolcu
|1
|Brezilya
|1202
|2
|Fransa
|781
|3
|Arjantin
|753
|4
|Sırbistan
|460
|5
|İngiltere
|451
|6
|İspanya
|362
|7
|Almanya
|335
|8
|Hırvatistan
|323
|9
|Nijerya
|292
|10
|Uruguay
|288
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:45
- Bruma için geldiler
Toplam 22
Yorum
bülent bruma balotelli gibi kendini dev aynasına görmez ronaldo gibi kendini geliştirmek için ugrasırsa yeni jenerasyonun dünya yıldızı olur
- Ndiaye geliyor
Toplam 8
Yorum
EMİR61 BU TOPCUYU TS ALAMAZ,LAKİN ALIRSA ON NUMARA BİR TRANSFER OLUR,ORTA SAHAYA FAZLASIYLA GÜÇ KATAR BAŞKANADA TEŞEKKÜR EDERİZ.
- İbanez’in gitme düşüncesi yok
Toplam 7
Yorum
kral oynatmayacaksınız neden aldınız adam almak için alıyorsunuz
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