 67. Olağan FIFA Kongresi yarın yapılacak – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    67. Olağan FIFA Kongresi yarın yapılacak

    67. Olağan FIFA Kongresi yarın yapılacak

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 67. Olağan Kongresi, yarın Bahreyn'de gerçekleştirilecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kongre ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başkent Manama'da düzenlenecek.

    Bahrain International Exhibition&Convention Centre'da gerçekleştirilecek 67. Olağan FIFA Kongresi'nde TFF'yi UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil edecek.

    Kongre, saat 09.30'da başlayacak.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:12
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