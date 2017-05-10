67. Olağan FIFA Kongresi yarın yapılacak
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 67. Olağan Kongresi, yarın Bahreyn'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kongre ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başkent Manama'da düzenlenecek.
Bahrain International Exhibition&Convention Centre'da gerçekleştirilecek 67. Olağan FIFA Kongresi'nde TFF'yi UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil edecek.
Kongre, saat 09.30'da başlayacak.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:12
- Sneijder’den rest
Toplam 9
Yorum
utku senden memnun değiliz Sneijder.
- Fener Balotelli'nin peşinde
Toplam 22
Yorum
utku ya yapmayın, balotelli nerede başarılı olmuş ki fenerde başarılı olsun...ikici emenike vakası olur......
- Uğur’un yerine Medjani
Toplam 3
Yorum
TS60 Okay kilit oyuncumuz,yanına adam bakılmalı,senin dediğin lafa bak
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