U17 Milli Takımı çeyrek finalde

Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki Rujevica Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 5. dakikada Malik Karaahmet ve 74. dakikada Atalay Babacan kaydederken, İtalya'nın golünü 15. dakikada Pellegri attı.



Millilerimiz, çeyrek finalde B Grubu ikincisi ile 12 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek.



Stadyum: Rujevica

Hakemler: Jens Maae (Danimarka), Alexei Vorontsov (Rusya) ve Jevgenjis Morozovs (Letonya). Mario Zebec (Hırvatistan).

İtalya: 1- Ghidotti, 2- Bellanova, 4- Rizzo Pinna, 5- Anzolin, 6- Bettella (K), 7- Visconti, 10- Biancu, 11- Merola15- Candela, 17- Portanova, 18- Pellegri.

Yedekler: 22- Gemello, 3- Campeol, 13- Bellodi, 14- Nicolussi Caviglia, 16- Vignato, 20- Bianchi.

Türkiye: 1- Berke Özer, 2- Ramazan Emirhan Civelek, 4- Abdussamed Karnuçu, 5- Ozan Muhammed Kabak, 6- Sefa Akgün, 7- Recep Gül (K), 8- Kerem Atakan Kesgin, 9- Malik Karaahmet, 10- Atalay Babacan, 11- Yunus Akgün, 13- Berk Çetin.

Yedekler: 12- Ozan Can Oruç, 3- Ali Göçmen, 14- Umut Güneş, 15- Berkehan Biçer, 16- Egehan Gök, 17- Enes İslam İlkin, 18- Hasan Ali Adıgüzel.

U17 Milli Takımımız, gruptaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ise ev sahibi Hırvatistan 4-1'i mağlup etmişti. İtalya ise Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettikten sonra İspanya'ya 3-1 yenilmişti.



A Grubu'nda oynanacak günün diğer maçında ise İspanya ile ev sahibi Hırvatistan, TSİ 13.00'te Kostrena'da karşılaşacak.



2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri A Grubu Puan Durumu: