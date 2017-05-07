Maradona, El-Fujairah'ı çalıştıracak
Dünyaca ünlü Arjantinli eski futbolcu Diego Armando Maradona, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 2. Futbol Ligi takımlarından El-Fujairah'ın teknik direktörlüğüne getirildi.
56 yaşındaki efsane futbolcu, "DiegoMaradonaOficial" isimli Facebook sayfasından El-Fujairah ile anlaştıklarını açıkladı.
Kulübün "Fuj_FC" adındaki Twitter hesabından ise Maradona'nın 10 numaralı El-Fujairah formasıyla çekilen fotoğrafı paylaşıldı.
Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Başarısız geçen teknik direktörlük kariyerine, ülkesinin Textil Mandiyu ve Racing kulüplerinde başlayan Maradona, 2008-2010 yıllarında Arjantin Milli Takımı'nı, son olarak da 2011'den 2012'ye kadar BAE ekibi El-Wasl'ı çalıştırmıştı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:49
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
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