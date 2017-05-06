Yunanistan Kupası PAOK'un

Volos kentindeki Panthessaliko Stadı'nda oynanan karşılaşmada PAOK'un gollerini eski Kayserisporlu Diego Biseswar ile Pedro Henrique kaydetti. AEK'nın golünü ise Lazaros Christodoulopoulos attı.

Kupa finalinde 18. kez mücadele eden PAOK, 1972, 1974, 2001 ve 2003'te de şampiyon olmuştu. Organizasyonda 15 şampiyonluğu bulunan AEK ise 8. finalini kaybetti.

Öte yandan, karşılaşma öncesinde çıkan olaylarda birçok taraftar yaralandı.