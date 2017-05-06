Yunanistan Kupası PAOK'un
Yunanistan Kupası finalinde AEK'yı 2-1 mağlup eden PAOK, 5. kez şampiyonluğa ulaştı.
Volos kentindeki Panthessaliko Stadı'nda oynanan karşılaşmada PAOK'un gollerini eski Kayserisporlu Diego Biseswar ile Pedro Henrique kaydetti. AEK'nın golünü ise Lazaros Christodoulopoulos attı.
Kupa finalinde 18. kez mücadele eden PAOK, 1972, 1974, 2001 ve 2003'te de şampiyon olmuştu. Organizasyonda 15 şampiyonluğu bulunan AEK ise 8. finalini kaybetti.
Öte yandan, karşılaşma öncesinde çıkan olaylarda birçok taraftar yaralandı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:17
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
Yunanistan Kupası PAOK'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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