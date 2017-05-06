2024 için kritik zirve
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ı ziyaret etti. Toplantıda UEFA’nın EURO 2024 adaylarından istediği kriterler için görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Cengiz Zülfikaroğlu ve Hüsnü Güreli'yle birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı ziyaret etti. Euro 2024 adaylığı üzerine fikir alışverişi yapılan görüşmenin ardından heyet, Bakan Kılıç ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
Toplantıda adaylık süreciyle ilgili atılacak adımlar ve tanıtım süreci hakkında değerlendirmeler yapıldığı bildirildi. Özellikle geçtiğimiz günlerde UEFA'nın aday ülkelere şart koştuğu 'İnsan hakları ve işçi haklarının korunması'na yönelik deklerasyonun görüşüldüğü dile getirildi.
SOSYAL MEDYADA DUYURDU
Bakan Çağatay Kılıç da resmi sosyal medya hesabı twitter'da bu fotoğrafı paylaşarak, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i Bakanlığımızda misafir ettik" ifadelerini kullandı. EURO 2024'e aday olan diğer ülke Almanya.
Toplantıda adaylık süreciyle ilgili atılacak adımlar ve tanıtım süreci hakkında değerlendirmeler yapıldığı bildirildi. Özellikle geçtiğimiz günlerde UEFA'nın aday ülkelere şart koştuğu 'İnsan hakları ve işçi haklarının korunması'na yönelik deklerasyonun görüşüldüğü dile getirildi.
SOSYAL MEDYADA DUYURDU
Bakan Çağatay Kılıç da resmi sosyal medya hesabı twitter'da bu fotoğrafı paylaşarak, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i Bakanlığımızda misafir ettik" ifadelerini kullandı. EURO 2024'e aday olan diğer ülke Almanya.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
2024 için kritik zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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