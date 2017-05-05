FIFA'dan Messi'ye müjdeli haber
FIFA, milli maçta hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç men edilen Arjantinli Messi'nin itirazını kabul ederek cezasını kaldırdı.
FIFA, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye verilen 4 maç men cezasını kaldırdı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Şili ile mart ayında oynadığı maçta yardımcı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle Messi'ye verilen 4 maçlık cezanın kaldırıldığı bildirildi.
La Liga temsilcisi Barcelona'da forma giyen Messi'nin söz konusu cezaya yaptığı itirazın Zürih'te yapılan toplantıda ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, Messi'nin yardımcı hakeme hakaret ettiği yönünde yeterli kanıt bulunamadığı, bu nedenle men ve 10 bin İsviçre frangı para cezalarının kaldırıldığı ifade edildi.
Messi, FIFA 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Şili arasında 23 Mart'ta oynanan karşılaşmada yardımcı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç men cezası almıştı. Lionel Messi, Arjantin'in deplasmanda Bolivya'ya 2-0 yenildiği karşılaşmada tedbirli olarak oynatılmamıştı.
Grubunda 22 puanla beşinci sırada yer alarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma şansını tehlikeye sokan Arjantin'in 31 Ağustos'ta Uruguay ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Messi de forma giyecek.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:17
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 26
Yorum
A.B EVET ALIŞTI BEŞİKTAŞ HAKEMLER HEP ONLARA TARAF TUTACAK YARDIM EDECEK, HAKEM KATKISI OLMAYINCA KAZANAMIYOR ÇÜNKÜ,
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 6
Yorum
Ersin soykan Derbinin şifresi kanatlar .Beşiktaş Lens ve Aatıf ve alperi iyi kontrol ederse maçı alır.Aynı durum Fenerbahçe için geçerli.Qrejma ve Babel
- F.Bahçe'den Olympiakos’a 1453 göndermesi
Toplam 8
Yorum
ismail Türkiye normalleşiyor mu ne? Hiç olumsuz yorum ve hiç dislike yok maşaallah
FIFA'dan Messi'ye müjdeli haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.