PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.05.2017 tarih ve 77 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 30.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 28.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nin, 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta MARATON ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, 28.04.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta GÜNEY KALE ARKASI ALT F1,G1, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR Kulübünün, 30.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR - MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR Kulübü görevlisi SABRİ SERTKAL'ın, akreditasyon kartını başkasının kullanımına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- MANİSASPOR Kulübü sporcusu İSMAİL HAKTAN ODABAŞI'nın, 30.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR - MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSASPOR Kulübü sporcusu BİLLAL SEBAIHI'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8-ŞANLIURFASPOR A.Ş. teknik sorumlusu OGÜN TEMİZKANOĞLU'nun, 29.04.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - ŞANLIURFASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.600.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 29.04.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu LOKMAN GÖR'ün, 29.04.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- SAMSUNSPOR Kulübünün, 28.04.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- SİVASSPOR Kulübünün, 28.04.2017 tarihinde oynanan SİVASSPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,