Kocaeli Arena'da sona gelindi

İzmit Alikayha Mahallesi'nde yapımına 3 yıl önce başlanan Kocaeli Arena'da çalışmalar son hızla devam ediyor. 33 bin kişi kapasiteli, toplam 89 bin metrekare alan üzerine kurulu olan stadyumda çim serme işlemleri tamamlandı. Koltuk takma işlemlerinin devam ettiği stadyumun bu ay sonunda hizmete girmesi planlanıyor. 9.5 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olacak stadyumun dış kaplaması görsel açıdan İzmit'in simgesi olan pişmaniyeye benzeyecek. Stadyumun etrafını kaplayan şeritler pişmaniyenin yapımı sırasında çekilerek oluşan halkalara benzetildi.

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Avrupa Şampiyonası'nın organizasyonu için ülkemizin güçlü bir aday olduğunu ve organizasyonun alınması halinde bunun bir ayağının da Kocaeli olacağını umut ettiğini belirterek, "Stadyumun çimlerinin tamamı şu an serilmiş durumda. Yakında kalelerimizi de monte ettikten sonra çim futbol oynanabilecek duruma gelmiş olacak. Kocaeli stadyumu mayıs ayı sonu itibariyle tamamıyla futbol oynanabilecek hale gelecektir. Ülke olarak Avrupa Şampiyonası'na aday durumdayız. Öyle zannediyorum ki en güçlü favoriyiz. Organizasyon alındığında en azından bir ayağına da Kocaeli ev sahipliği yapacaktır. Biz bunu umut ediyoruz, çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Mayıs ayı sonu itibariyle Kocaeli stadyumu Türk futboluna hizmet edecektir" dedi.

89 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan stadyumun yalnızca futbola ev sahipliği yapmayacağını söyleyen Muzaffer Çintimar, "Tesisimizin yaşayan bir tesis haline getirilebilmesi için çalışmalarımı sürdürüyoruz. Stadyumumuzun okçuluk, bocce gibi farklı spor branşlarında faaliyetler sürdürülebilmesi için yeni eklemeler ve düzenlemeler yapılmaktadır. Şu anda stadyumumuz yüzde 98 seviyesinde olup tamamıyla çevre düzenlenmesi tamamlandı. Çatı, localar ve soyunma odaları artık hazır hale geldi" diye konuştu.