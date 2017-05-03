Cumhurbaşkanı’nın takımı Erok 3. Lig’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1982-84 yılları arasında forma giydiği Erokspor, Modafenspor'u 2-1 yenerek 3. Lig'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir dönem formasını giydiği Erokspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off 2. etap maçında Modafenspor'u 2-1 yenerek Spor Toto 3. Lig'e çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1982-1984 yılları arasında Erokspor'da oynamıştı.
ERDOĞAN TEZAHÜRATIYLA KUTLADILAR
Erokspor tribünleri galibiyet sevincini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tezahüratlarıyla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1982-1984 yıllarında Erokspor'da forma giymişti.
ERDOĞAN TEZAHÜRATIYLA KUTLADILAR
Erokspor tribünleri galibiyet sevincini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tezahüratlarıyla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1982-1984 yıllarında Erokspor'da forma giymişti.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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