 Cumhurbaşkanı’nın takımı Erok 3. Lig’de – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanı’nın takımı Erok 3. Lig’de

    Cumhurbaşkanı’nın takımı Erok 3. Lig’de

    'ın 1982-84 yılları arasında forma giydiği , Modafenspor'u 2-1 yenerek 3. Lig'e yükseldi.

    'ın da bir dönem formasını giydiği , Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off 2. etap maçında Modafenspor'u 2-1 yenerek Spor Toto 3. Lig'e çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1982-1984 yılları arasında Erokspor'da oynamıştı.

    ERDOĞAN TEZAHÜRATIYLA KUTLADILAR
    Erokspor tribünleri galibiyet sevincini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tezahüratlarıyla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1982-1984 yıllarında Erokspor'da forma giymişti.

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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