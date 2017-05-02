UEFA'dan tarihinde bir ilk

UEFA'dan yapılan basın açıklamasında, Türk ve Alman yetkililerin Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde adaylık sürecine dair detaylı bir şekilde bilgilendirildiği ifade edildi. Bu toplantıda, aday ülkelerin yerine getirmesi gereken kriterler arasına, tarihte ilk kez, insan haklarıyla ilgili bir koşulun da yer aldığı dile getirildi. Açıklamada, "Bu kriterler, Birleşmiş Milletler'in 'İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri' ve diğer BM sözleşmelerine dayanarak ve Spor ve Haklar Birliği'yle yakın iş birliği içerisinde oluşturulmuştur. Ayrıca, yolsuzluk karşıtı önlemler ve uyumluluk kriterleri de adaylık gereklilikleri olarak değerlendirilmiştir." sözleri kullanıldı.

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin de "İnsan hakları ve işçi haklarının korunması UEFA için en yüksek öneme sahiptir. Adaylık sürecinde, insan haklarının korunması ve gözetilmesine yönelik bir takım maddelerin kriterler arasına eklenmesi, bizim için olmazsa olmaz. Bundan böyle, UEFA'nın düzenleyeceği tüm turnuvalarda ve finallerde, ev sahipliğine aday ülkenin bu kriterlere sıkı bir şekilde uyması gerekecektir." dedi.





İNGİLİZLERDEN ALMANYA İDDİASI

İngilizlerin ünlü basın organı SkySports, UEFA'nın yaptığı 'insan haklarına saygı' kriteri açıklamasının ardından EURO 2024 için ibrenin Almanya'ya döndüğünü öne sürdü. Haberde UEFA'nın belirttiği yeni kriterlerin Türkiye'nin işini zorlaştırdığı savunuldu. Haberde Türkiye'de OHAL olduğuna değinildi.

UEFA, EURO 2024'ün düzenleneceği ülkeyi Eylül 2018'de açıklayacak.