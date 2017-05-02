Beşiktaş, F.Bahçe ve Başakşehir PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları şöyle;



1- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 28.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş.Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- MERSİN İDMANYURDU Kulübü'nün 28.04.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMANYURDU-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 28.04.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- SİVASSPOR Kulübü'nün 28.04.2017 tarihinde oynanan SİVASSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 29.04.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu LOKMAN GÖR'ün 29.04.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu OGÜN TEMİZKANOĞLU'nun 29.04.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



11- GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alma" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi SABRİ SERTKAL'ın aynı müsabakadaki "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 6/1-ç maddesi uyarınca 02.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- MANİSASPOR Kulübü futbolcusu İSMAİL HAKTAN ODABAŞI'nın 30.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MANİSASPOR Kulübü futbolcusu BİLLAL SEBAIHI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



13- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-SİVAS BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



14- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü'nün 29.04.2017 tarihinde oynanan ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR-BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



15- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2017 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-AYDINSPOR 1923 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



16- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 29.04.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-HATAYSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



17- BEYLERBEYİSPOR Kulübü futbolcusu TALHA YAZGAN'ın 29.04.2017 tarihinde oynanan ALTAY-BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



18- GÖLCÜKSPOR Kulübü'nün 29.04.2017 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GÖLCÜKSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "8 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



19- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2017 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-ANKARA DEMİRSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



20- DÜZCESPOR Kulübü'nün 29.04.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



21- ORDUSPOR Kulübü'nün 29.04.2017 tarihinde oynanan ORDUSPOR-TARSUS İDMANYURDU Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



22- BAYRAMPAŞA Kulübü'nün 29.04.2017 tarihinde oynanan ORHANGAZİSPOR-BAYRAMPAŞA Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.