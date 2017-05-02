Avrupa'da heyecan sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor.

Avrupa kupalarında yarı final heyecanı yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında bu akşam 21.45'te iki İspanyol ekibi Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde diğer yarı final mücadelesi ise yarın 21.45'te Monaco ile Juventus arasında oynanacak. Yarın akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı final ilk maçında saat 19.45'te Ajax, Beşiktaş'ı eleyen Lyon'u ağırlayacak. Perşembe akşamı 22.05'te ise Avrupa Ligi'nin diğer yarı final mücadelesi Celta Vigo ile Manchester United arasında oynanacak.