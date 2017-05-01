 Shakhtar Donetsk, Srna'nın sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Shakhtar Donetsk, Srna'nın sözleşmesini uzattı

    Shakhtar Donetsk, Srna'nın sözleşmesini uzattı

    Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Hırvat sağ bek 'nın sözleşmesini 2017-2018 sezonu sonuna kadar uzattı.

    Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Hırvat futbolcusunun sözleşmesini bir yıl uzattığını açıkladı

    Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

    2003 yılından beri Shakhtar Donetsk'te oynayan Hırvat futbolcu, takımıyla 524 maça çıkıp 49 gol kaydetti. Srna ayrıca, Ukrayna ekibinin tarihinde en fazla forma giyen futbolcu konumunda bulunuyor.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:36
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