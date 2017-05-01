Shakhtar Donetsk, Srna'nın sözleşmesini uzattı
Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Hırvat sağ bek Darijo Srna'nın sözleşmesini 2017-2018 sezonu sonuna kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.
2003 yılından beri Shakhtar Donetsk'te oynayan Hırvat futbolcu, takımıyla 524 maça çıkıp 49 gol kaydetti. Srna ayrıca, Ukrayna ekibinin tarihinde en fazla forma giyen futbolcu konumunda bulunuyor.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:36
- Potada derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
ezeriz cimbom ezer geçer
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 27
Yorum
1905 gs diyelim ki iyi niyetlisin iyi niyetli olmak yetmez bazen iylik yapmak isterken kötülük yaparsın seninkisi o hesap kedinede kulübe de yazık!
- Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları değişti
Toplam 3
Yorum
tc 11 puan toplasın öpsün başına koysun şampiyon ya başakşehir yada fener olacak
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