Shakhtar Donetsk, Srna'nın sözleşmesini uzattı

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Hırvat futbolcusunun sözleşmesini bir yıl uzattığını açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

2003 yılından beri Shakhtar Donetsk'te oynayan Hırvat futbolcu, takımıyla 524 maça çıkıp 49 gol kaydetti. Srna ayrıca, Ukrayna ekibinin tarihinde en fazla forma giyen futbolcu konumunda bulunuyor.