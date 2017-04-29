Celtic'ten 'Old Firm' derbisininde farklı galibiyet
Glasgow kentinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren maçta şampiyonluğunu haftalar önce garantileyen Celtic, deplasmanda Glasgow Rangers'ı 5-1 mağlup etti.
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibini karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde Celtic, deplasmanda Glasgow Rangers'ı 5-1 yendi.
Premiership'te haftalar önce art arda 6. şampiyonluğunu ilan eden Celtic, şampiyonluk grubundaki ilk hafta maçında Celtic ile kozlarını paylaştı.
Ibrox Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Scott Sinclair, Leigh Griffiths, Callum McGregor, Dedryck Boyata ve Mikael Lustig kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise 2010-2011 sezonunda Bursaspor'da forma giyen Kenny Miller attı.
Kuzey İrlandalı teknik adam Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, böylece bu sezon ulusal organizasyonlardaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:02
- Kara Kartal’ın Taison atağı
Toplam 7
Yorum
awentador Şu fenerin talip olduğu isimleri bırakın adamlar sonra biz buluyoruz olmasınlar .
- Talisca’ya Manchester kancası
Toplam 1
Yorum
hattrick Talihsman gidebilir yerine Jack Wilshereyi alırsanız yeri fazlası ile dolmuş olacaktır .
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 1
Yorum
awentador Başakşehiri unutamayacağı bir sonuçla yenip bırakacaksın . Kendilerini Barcelona zannediyorlar .
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