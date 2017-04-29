 Celtic'ten farklı galibiyet – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Celtic'ten farklı galibiyet

    Celtic'ten farklı galibiyet

    Glasgow kentinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren maçta şampiyonluğunu haftalar önce garantileyen Celtic, deplasmanda Glasgow Rangers'ı 5-1 mağlup etti.

    İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibini karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde Celtic, deplasmanda Glasgow Rangers'ı 5-1 yendi.

    Premiership'te haftalar önce art arda 6. şampiyonluğunu ilan eden Celtic, şampiyonluk grubundaki ilk hafta maçında Celtic ile kozlarını paylaştı.

    Ibrox Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Scott Sinclair, Leigh Griffiths, Callum McGregor, Dedryck Boyata ve Mikael Lustig kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise 2010-2011 sezonunda Bursaspor'da forma giyen Kenny Miller attı.

    Kuzey İrlandalı teknik adam Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, böylece bu sezon ulusal organizasyonlardaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:51
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