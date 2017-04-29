Celtic'ten farklı galibiyet

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibini karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde Celtic, deplasmanda Glasgow Rangers'ı 5-1 yendi.

Premiership'te haftalar önce art arda 6. şampiyonluğunu ilan eden Celtic, şampiyonluk grubundaki ilk hafta maçında Celtic ile kozlarını paylaştı.

Ibrox Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Scott Sinclair, Leigh Griffiths, Callum McGregor, Dedryck Boyata ve Mikael Lustig kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise 2010-2011 sezonunda Bursaspor'da forma giyen Kenny Miller attı.

Kuzey İrlandalı teknik adam Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, böylece bu sezon ulusal organizasyonlardaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.