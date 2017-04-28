Futbol Federasyonu, FETÖ'cüleri temizlemek için 2. operasyona hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi olduğunu tespit ettiği onlarca kişiyle yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci dalga operasyona hazırlanıyor. Bu kez daha büyük bir temizlik bekleniyor.
KURULLARDA TEMİZLİK
Geçtiğimiz aylarda 'FETÖ Temizliği' yaparak onlarca çalışan ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kez daha kapsamlı bir temizliğe gideceği öğrenildi. O dönemde aynı FETÖ operasyonu TFF'ye bağlı kurullarda da gerçekleştirilmişti. Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu'nda onlarca üyenin FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle görevlerine son verilmişti.
GEZER İSTİFA ETMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu, özellikle Bünyamin Gezer döneminde Merkez Hakem Kurulu'na çok sayıda hakem, temsilci ve gözlemci ataması yapılması nedeniyle bu dönemi inceleme altına almayı kararlaştırdı ve temizlik için dün itibarıyla düğmeye bastı. Bilindiği gibi dönemin MHK Başkanı Bünyamin Gezer, FETÖ soruşturması kapsamında istifa etmeşti. TFF, dün başlattığı ikinci dalga operasyonla FETÖ ile ilişkisi olan tüm çalışanların görevine son verecek.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:23
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
TFF’de FETÖ depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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