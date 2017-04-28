 TFF’de FETÖ depremi – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    ’de depremi

    TFF’de FETÖ depremi

    Futbol Federasyonu, 'cüleri temizlemek için 2. operasyona hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi olduğunu tespit ettiği onlarca kişiyle yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci dalga operasyona hazırlanıyor. Bu kez daha büyük bir temizlik bekleniyor.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nda ikinci dalga 'cü temizliği yolda... 15 Temmuz'da milletimize ve milli bütünlüğümüze darbe vurmak isteyen hain terör örgütü FETÖ ile ilişkisi tespit edilen onlarca isim daha Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ihraç edilecek. 'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi bulunanlarla ilgili ikinci bir operasyon yapmak için düğmeye bastığı dile getirildi.

    KURULLARDA TEMİZLİK
    Geçtiğimiz aylarda 'FETÖ Temizliği' yaparak onlarca çalışan ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kez daha kapsamlı bir temizliğe gideceği öğrenildi. O dönemde aynı FETÖ operasyonu TFF'ye bağlı kurullarda da gerçekleştirilmişti. Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu'nda onlarca üyenin FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle görevlerine son verilmişti.

    GEZER İSTİFA ETMİŞTİ
    Türkiye Futbol Federasyonu, özellikle Bünyamin Gezer döneminde Merkez Hakem Kurulu'na çok sayıda hakem, temsilci ve gözlemci ataması yapılması nedeniyle bu dönemi inceleme altına almayı kararlaştırdı ve temizlik için dün itibarıyla düğmeye bastı. Bilindiği gibi dönemin MHK Başkanı Bünyamin Gezer, FETÖ soruşturması kapsamında istifa etmeşti. TFF, dün başlattığı ikinci dalga operasyonla FETÖ ile ilişkisi olan tüm çalışanların görevine son verecek.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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