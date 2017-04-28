FIFA'dan Derrick'e soruşturma, Lai'ye ceza

FIFA'dan yapılan açıklamada, soruşturma kararının, Derrick'in hediye alıp verdiği, fonları kötü yönettiği ve görevini kötüye kullandığı gerekçeleriyle alındığı bildirildi.

Açıklamada, FIFA Etik Komitesi'nin, Derrick'e ayrıca 15 bin İsviçre frangı para cezası verilmesini tavsiye ettiği de ifade edildi.

Öte yandan, FIFA Etik Komitesi, FIFA'da farklı görevlerde bulunan Guam Futbol Federasyonu Başkanı Richard Lai'yi, elektronik dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmesi nedeniyle 90 gün futboldan men cezası verdi. Lai'nin bu cezasının 45 gün uzatılabileceği de belirtildi.

ABD savcılarının yaptığı açıklamaya göre ise 950 bin dolar rüşvet aldığını kabul eden Lai'nin en az 1.1 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı kararlaştırıldı.