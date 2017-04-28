FIFA'dan Derrick'e soruşturma, Lai'ye ceza
FIFA, Karayipler Futbol Birliği Başkanı (CFU) Başkanı Gordon Derrick hakkında futboldan en az 4 yıl men edilmesi talebiyle soruşturma başlattı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, soruşturma kararının, Derrick'in hediye alıp verdiği, fonları kötü yönettiği ve görevini kötüye kullandığı gerekçeleriyle alındığı bildirildi.
Açıklamada, FIFA Etik Komitesi'nin, Derrick'e ayrıca 15 bin İsviçre frangı para cezası verilmesini tavsiye ettiği de ifade edildi.
Öte yandan, FIFA Etik Komitesi, FIFA'da farklı görevlerde bulunan Guam Futbol Federasyonu Başkanı Richard Lai'yi, elektronik dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmesi nedeniyle 90 gün futboldan men cezası verdi. Lai'nin bu cezasının 45 gün uzatılabileceği de belirtildi.
ABD savcılarının yaptığı açıklamaya göre ise 950 bin dolar rüşvet aldığını kabul eden Lai'nin en az 1.1 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı kararlaştırıldı.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:27
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
FIFA'dan Derrick'e soruşturma, Lai'ye ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.