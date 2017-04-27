 EURO 2024 çalıştayı yapıldı – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    EURO 2024 çalıştayı yapıldı

    EURO 2024 çalıştayı yapıldı

    UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye talip olan Türkiye ve Almanya Futbol Federasyonları için bir çalıştay düzenledi.

    UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye talip olan iki ülke temsilcilerini Nyon'da ağırladı. Nyon'da yapılan etkinlikte UEFA yetkilileri tarafından Türk ve Alman temsilcilere, 28 Nisan 2018'de teslim edilecek adaylık dosyasına ilişkin detaylar anlatıldı. Toplantıda Türkiye'yi Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF profesyonelleri temsil etti.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:48
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