EURO 2024 çalıştayı yapıldı
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye talip olan Türkiye ve Almanya Futbol Federasyonları için bir çalıştay düzenledi.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:48
- Kaşıkçı elması Yusuf Yazıcı!
Toplam 9
Yorum
TS Yusuf'u sen gelecek iki senede gör. Onun fizik gücü hala gelisiyor ve ayni zamanda ikili mücadele kazanma orani da yükseliyor.
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Toplam 6
Yorum
sadads1907 haha!Gerçi 1 maçta doğru nasıl olsa hakemi darp etmenin cezası 4 maç(Trabzon),Sahaya girmek ve küfrün cezası 2maç(BJK) haha!! Çok Komik yavv
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Toplam 2
Yorum
Selim Ne helali birader Sende bunu destekliyorsun öyle mi? Bu adamın lisansını iptal etsinler Daha çıkmasın sahaya falan
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