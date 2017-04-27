Almeida kaleye geçti, AEK finale kaldı
Yunanistan Kupası'nda AEK, eski Beşiktaşlı Hugo Almeida'nın kırmızı kart gören Giannis Anestis'in yerine kaleye geçmek zorunda kaldığı maçta Olympiakos'a 1-0 yenilmesine rağmen finale yükseldi.
AEK, Yunanistan Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, ligde şampiyonluğunu bitime bir hafta kala ilan eden Olympiakos'u Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.
Konuk takım Olympiakos, 82. dakikada Alaixys Romao'nun attığı golle 1-0 öne geçerek final için umutlandı.
Karşılaşmanın 90+6. dakikasında AEK kalecisi Giannis Anestis, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Üç oyuncu değişikliği hakkını daha önce kullanan AEK'te Anestis'in yerine eski Beşiktaşlı golcü Hugo Almeida kaleye geçti. Olympiakos, kalan üç dakikalık uzatma bölümünde Portekizli Almeida'nın koruduğu kaleye gol atmayı başaramadı. AEK, 1-0'lık mağlubiyete rağmen adını finale yazdıran takım oldu.
Yunanistan Kupası finalinde boy gösterecek AEK'in rakibi, PAOK ile Panathinaikos arasında yarın oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:39
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isminiz İKİNÇİ MAÇI FENERBAHÇE FARLI KAZANIR VE TUR ATLAR
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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