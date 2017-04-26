Terim ve Dürüst, genç millilerle buluştu

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıklarını federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren ay-yıldızlı ekibin antrenmanının bir bölümünü Terim ile Dürüst de takip etti.

Terim, antrenman sonrasında teknik heyet ve oyunculara şampiyonada başarı diledi.

17 Yaş Altı Milli Takımı, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak uçak ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek. Macaristan ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak ay-yıldızlılar, 30 Nisan'a kadar turnuva hazırlıklarına bu ülkede devam edecek.

- Aday kadro ve maç programı

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın 3-19 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek şampiyona finallerinin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Atalay Babacan, Yunus Akgün, Recep Gül, Abdussamed Karnuçu, Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen (Galatasaray), Berke Özer, Berkehan Biçer, Egehan Gök, Ozan Can Oruç (Altınordu), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach), Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Sefa Akgün (Trabzonspor), Umut Güneş (Stuttgart), Malik Karaahmet (Eintracht Frankfurt).

Türkiye, A Grubu'nda, ev sahibi Hırvatistan, İspanya ve İtalya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, 3 Mayıs'ta İspanya, 6 Mayıs'ta Hırvatistan ve 9 Mayıs'ta da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Üç maç da Rijeka şehrinde bulunan Rujevica Stadı'nda oynanacak.