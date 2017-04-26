Terim ve Dürüst, genç millilerle buluştu
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, 2017 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Takımı'na ziyarette bulundu.
Terim, antrenman sonrasında teknik heyet ve oyunculara şampiyonada başarı diledi.
17 Yaş Altı Milli Takımı, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak uçak ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek. Macaristan ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak ay-yıldızlılar, 30 Nisan'a kadar turnuva hazırlıklarına bu ülkede devam edecek.
- Aday kadro ve maç programı
Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın 3-19 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek şampiyona finallerinin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Atalay Babacan, Yunus Akgün, Recep Gül, Abdussamed Karnuçu, Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen (Galatasaray), Berke Özer, Berkehan Biçer, Egehan Gök, Ozan Can Oruç (Altınordu), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach), Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Sefa Akgün (Trabzonspor), Umut Güneş (Stuttgart), Malik Karaahmet (Eintracht Frankfurt).
Türkiye, A Grubu'nda, ev sahibi Hırvatistan, İspanya ve İtalya ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, 3 Mayıs'ta İspanya, 6 Mayıs'ta Hırvatistan ve 9 Mayıs'ta da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Üç maç da Rijeka şehrinde bulunan Rujevica Stadı'nda oynanacak.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:44
- West Ham Onur’a hayran
Toplam 9
Yorum
Bence Ben olsam 10 Milyon € Teklif gelsin hemen gönderirim O kadar Büyük bi Fark yaratacak Düsünmiyorum Tamam iyi kaleci ama Cok kaleci Var
- Pektemek kalacak
Toplam 16
Yorum
Bence Daha Kac Sans Vereceksin Sans Vere Vere Yasi Yaklasik 29 Olmus
- West Ham Onur’a hayran
Toplam 9
Yorum
Bence Esteban bence Fena Degil GS De Muslerasi Var ne Fark etti ? bu Sezon O kadar iyi kaleci gerek mi ? Besiktas Fabricio Bonsveris ödemedi
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