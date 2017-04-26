Futbol filozofu Cruyff unutulmuyor

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, altyapısından yetiştirdiği eski futbolcusu ve teknik direktörü Johan Cruyff'un birinci ölüm yıl dönümünün hemen ardından adını, yaklaşık 55 bin kişi kapasiteli Amsterdam Arena'ya vererek vefasını gösterdi.

Eski yıldız oyuncusu ve teknik adamının ismini ölümsüzleştirerek sevgiyle anmaya devam eden Ajax, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün efsane ismimiz yaşasaydı 70 yaşında olacaktı. Her zaman kalplerimizde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

- Oğul Cruyff'tan teşekkür

Gösterilen vefaya sosyal paylaşım hesabından teşekkür eden efsanenin emekliye ayrılan futbolcu oğlu Jordi Cruyff ise "Babama duyulan bu hürmet, bizi çok mutlu etti. Bunun olmasını sağlayan herkese çok teşekkürler." mesajını yazdı.

Hollandalı teknik direktör Ruud Gullit de stadın adının değiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün duyduğum en güzel haber, Armsterdam Arena'nın artık Johan Cruyff Arena olarak anılacak olması." değerlendirmesinde bulundu.

- Barcelona önceden duyurmuştu

Johan Cruyff'un futbolcu ve teknik direktör olarak görev aldığı diğer kulüp İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona da Hollandalı teknik adamın adını yaşatacağını önceden duyurmuştu.

Kulüpten geçen ay yapılan açıklamada, Ciutat Esportiva antrenman tesisinde yapılacak sahaya "Johan Cruyff" adının verileceğini, seyirci kapasitesi artırılacak Camp Nou Stadı'nda Hollandalı efsane futbol adamının heykelinin yer alacağını, Barcelona müzesinde ise Cruyff'un hayatına ve Katalan ekibindeki dönemine adanan bir serginin açılacağını bildirilmişti.

- Kupalarla dolu futbolculuk kariyeri

"Total futbol" ve "tiki-taka" adı verilen oyun anlayışlarını geliştirerek modern futbolun temelinin kurulmasına ön ayak olan Cruyff, kariyerinde birçok önemli başarıya imza attı.

Futbolculuğu döneminde birçok kupa kaldıran ve 14 numaralı formasıyla özdeşleşen Hollandalı efsane, yetiştiği Ajax'ın altyapısında 17 yaşında A takıma yükseldi.

"Cruyff dönüşü" adı verilen çalımı futbol dünyasına kazandıran Hollandalı yıldız, özellikle Ajax ve Barcelona'da gösterdiği üstün performansla unutulmaz isimler arasına girdi.

Yeşil sahalarda golcülüğü kadar lider kimliğiyle de bilinen Cruyff, Hollanda liginde 8, Hollanda Kupası'nda 5, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 3, UEFA Intertoto Kupası, UEFA Süper Kupa ve Kıtalararası Kupa'da birer şampiyonluk yaşadı.

Barcelona'ya 1973'te rekor transfer ücretiyle imza atan Hollandalı efsane, takımının ligde 14 yıl sonra şampiyonluk ve bir de İspanya Kral Kupası zaferleri kazanmasında başrolü oynadı.

Futbolculuk kariyerinin son dönemlerinde ABD'de Los Angeles Aztecs ve Washington Diplomats'ta görev yapan Johan Cruyff, tekrar Avrupa'ya dönerek kısa süre İspanya'da Levante ve yeniden Ajax'ta oynadı. Cruyff, aktif futbolculuk kariyerini 1984'te Feyenoord'da birer lig ve kupa şampiyonluğu yaşayarak tamamladı.

Milli takım kariyerinde de 48 maçta 33 gol atma başarısı gösteren Cruyff, 1974'te FIFA Dünya Kupası ikinciliği ve 1976'da Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü elde etti.

- 3 kez yılın futbolcusu oldu

Johan Cruyff, 1971, 1973 ve 1974'te olmak üzere 3 kez yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülüne layık görüldü.

Hollanda'da 1968, 1972 ve 1984'te yılın futbolcusu, 1973 ve 1974'te yılın sporcusu seçilen Cruyff, 1974 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu unvanını kazandı.

Dünya Kupası'nda tüm zamanların takımına giren Hollandalı efsane, 20. yüzyılın en iyi 11'ine ve FIFA'nın en iyi 100 futbolcusu listesine dahil edildi.

- Teknik direktörlüğe çabuk alıştı

Tam adıyla Hendrik Johannes Cruyff, futbolu bırakmasının bir yıl ardından Ajax'ta teknik direktörlüğe getirildi. Futbolculuğu döneminde teknik direktörlüğünü yapan akıl hocası Hollandalı efsane isim Rinus Michels'in izinden giden Cruyff, genç oyunculardan kurulu Ajax takımına uygulattığı total futbol anlayışıyla 2 Hollanda Kupası, bir UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğuna uzandı.

Barcelona'da 1988'de teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra kulübün altyapısı La Masia'yı işlevsel hale getiren Cruyff, pasa dayalı oyun sistemi tiki-taka'yı başarılı şekilde takıma adapte etti.

Yıldız oyunculardan oluşan "Rüya Takım"ı kuran efsane futbol adamı, Barcelona'da üst üste 4 lig, 3 İspanya Süper Kupa, birer İspanya Süper Kupa, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonlukları gördü.

- Kanseri yenemedi

Sigara bağımlılığıyla akıllarda yer eden Cruyff, Barcelona'da teknik direktör olarak görev yaptığı 1991 yılında baypas ameliyatı geçirmişti. Operasyon sonrası sigarayı bırakan ve sigara karşıtı kampanyalara destek veren Hollandalı efsane, futbol literatürüne geçen sözlere de imza attı.

"Futbol basit bir oyundur, zor olan ise basit futbol oynamaktır." ve "En güzel gol, boş kaleye atılan goldür." sözleriyle hatırlanan Cruyff'un, sigarayı bıraktıktan sonra oynadığı bir reklam filminde "Futbol, hayatım boyunca bana her şeyi verdi, sigara ise neredeyse hepsini geri aldı." cümlesi de unutulmazlar arasına girdi.

2015'in ekim ayında akciğer kanseri teşhisi konan Hollandalı futbol adamı, hastalığına karşı uzun süre mücadele etmesine rağmen bu kez galip ayrılamadı ve geçen yıl mart ayında hayata gözlerine yumdu.

- Ünlülerden başsağlığı mesajı

Cruyff'un ölümün ardından aralarında Pele, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Zinedine Zidane, Sameul Eto'o, Arda Turan, Rafael Nadal ve Michel Platini'nin de yer aldığı birçok faal ve eski sporcu başsağlığı mesajı yolladı.

Ajax, Barcelona, Real Madrid, Milan, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Liverpool gibi birçok kulübün yanı sıra siyasi liderler de Cruyff'un ölümüyle ilgili mesajlar yayımladı.