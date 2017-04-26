Almeida kaleye geçti, AEK finale kaldı
Yunanistan Kupası'nda AEK, eski Beşiktaşlı Hugo Almeida'nın kırmızı kart gören Giannis Anestis'in yerine kaleye geçmek zorunda kaldığı maçta Olympiakos'a 1-0 yenilmesine rağmen finale yükseldi.
AEK, Yunanistan Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, ligde şampiyonluğunu bitime bir hafta kala ilan eden Olympiakos'u Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.
Konuk takım Olympiakos, 82. dakikada Alaixys Romao'nun attığı golle 1-0 öne geçerek final için umutlandı.
Karşılaşmanın 90+6. dakikasında AEK kalecisi Giannis Anestis, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Üç oyuncu değişikliği hakkını daha önce kullanan AEK'te Anestis'in yerine eski Beşiktaşlı golcü Hugo Almeida kaleye geçti. Olympiakos, kalan üç dakikalık uzatma bölümünde Portekizli Almeida'nın koruduğu kaleye gol atmayı başaramadı. AEK, 1-0'lık mağlubiyete rağmen adını finale yazdıran takım oldu.
Yunanistan Kupası finalinde boy gösterecek AEK'in rakibi, PAOK ile Panathinaikos arasında yarın oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:11
- 'Turkuvaz Medya erdem gösterdi'
Toplam 11
Yorum
kamil terlemez rezalet
- Yarın Kjaer zirvesi var
Toplam 20
Yorum
onurfb 10 m bir stoper için iyi para. Bu adam şu performansı Premier ligde gösterirse 20 verilir, türkiye liginde değil.
- Beşiktaş şampiyonluk için gün sayıyor!
Toplam 24
Yorum
gerçi bjk 10 kişiyle de yenerdi tsyi ndoye ne yaptı gördünüz mü o kale direğini de tekmelemedi ya. bjk ye kim tehlikeli olabilir. sarı kart.
Almeida kaleye geçti, AEK finale kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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