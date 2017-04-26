 Almeida kaleye geçti, AEK finale kaldı – Fotomaç – 26 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    kaleye geçti, AEK finale kaldı

    Almeida kaleye geçti, AEK finale kaldı

    Yunanistan Kupası'nda AEK, eski Beşiktaşlı Hugo 'nın kırmızı kart gören Giannis Anestis'in yerine kaleye geçmek zorunda kaldığı maçta Olympiakos'a 1-0 yenilmesine rağmen finale yükseldi.

    AEK, Yunanistan Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, ligde şampiyonluğunu bitime bir hafta kala ilan eden Olympiakos'u Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.

    Konuk takım Olympiakos, 82. dakikada Alaixys Romao'nun attığı golle 1-0 öne geçerek final için umutlandı.

    Karşılaşmanın 90+6. dakikasında AEK kalecisi Giannis Anestis, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Üç oyuncu değişikliği hakkını daha önce kullanan AEK'te Anestis'in yerine eski Beşiktaşlı golcü Hugo kaleye geçti. Olympiakos, kalan üç dakikalık uzatma bölümünde Portekizli Almeida'nın koruduğu kaleye gol atmayı başaramadı. AEK, 1-0'lık mağlubiyete rağmen adını finale yazdıran takım oldu.

    Yunanistan Kupası finalinde boy gösterecek AEK'in rakibi, PAOK ile Panathinaikos arasında yarın oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Almeida kaleye geçti, AEK finale kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.