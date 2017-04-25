Zokora, Endonezya'ya transfer oldu
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Didier Zokora, Endonezya Birinci Futbol Ligi takımlarından Semen Padang'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, kontratın detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmazken, Zokora'nın yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Fransa'da Saint-Etienne, İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Sevilla gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, daha sonra Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor'da görev yaptı. Zokora, son olarak Hindistan'da Pune City ve NorthEast United'da top koşturdu.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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