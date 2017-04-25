 Zokora, Endonezya'ya transfer oldu – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    , Endonezya'ya transfer oldu

    Zokora, Endonezya'ya transfer oldu

    Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Didier , Endonezya Birinci Futbol Ligi takımlarından Semen Padang'a transfer oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, kontratın detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmazken, 'nın yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    Fransa'da Saint-Etienne, İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Sevilla gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, daha sonra Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor'da görev yaptı. Zokora, son olarak Hindistan'da Pune City ve NorthEast United'da top koşturdu.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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