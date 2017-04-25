 Eşkıyalara ilk ceza! – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Eşkıyalara ilk ceza!

    Eşkıyalara ilk ceza!

    Rize maçı sonrası gazetecilere saldıran ve ’ın dün Başakşehir’de kadro dışı kaldığı açıklandı. Bu isimlerle birlikte olaylara karışan kaptan ile da tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Turuncu-lacivertlilerin bu oyuncuları, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

    Süper Lig'in 28. haftasına damga vuran olay; Başakşehirli futbolcuların A Spor muhabirine yaptığı çirkin saldırıydı. Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından A Spor ekibinden Selman Kutlu ile Çağlar Yıldırım'a vahşice saldıran Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Volkan Babacan ile olaylara karıştığı iddia edilen Emre Belözoğlu, dün tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu 4 futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde F.Bahçe'ye karşı forma giymemesi kesinleşirken, Başakşehir de iki futbolcusuna faturayı kesti.

    YAŞANANLARIN TAKİPÇİSİYİZ
    Turuncu-lacivertliler, Başkan Göksel Gümüşdağ imzasıyla yaptığı açıklamada Ufuk ve Yalçın'ın kadro dışı bırakıldığını belirtip, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu oyunculara idari para cezası verilmesi de kararlaştırılmıştır. Olaya karışan kulüp personelleriyle ilgili gerekli yaptırımların uygulanmasına başlanmıştır.

    "Olayların başlamasına sözlü ve fiili eylemleri ile sebebiyet veren ve kimliği emniyetimizce tespit edilmiş olan kişi hakkında adli işlemlere başlanması için gerekli şikayetleri yapacağımıza ve en ağır şekilde cezalandırılması hususunda konunun takipçisi olacağımızı da bildiririz."

    HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ
    "Sadece olaydan etkilenen basın mensuplarımızdan değil tüm basın camiasından, tüm futbol paydaşlarımızdan böylesine görüntülere sebebiyet verdiğimiz için özür diliyoruz.

    "Hala şampiyonluk şansımız devam etse bile, başkanı ve yöneticileri olarak söylediğimiz şeylerin arkasında durma zamanıdır. Bu kararı almadan evvel Rize'de yaşanan her şeyi en ince detaylarına kadar incelediğimizi bilmenizi isterim.

    "TFF'nin ve adli mercilerin vereceği karardan bağımsız bir şekilde bu karar alınmıştı."

    GÖZLER ŞİMDİ TFF'DE
    "Ayrıca hakkında, Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahalesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, Futbol Federasyonunca alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir."
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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