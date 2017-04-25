Eşkıyalara ilk ceza!
Rize maçı sonrası gazetecilere saldıran Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan’ın dün Başakşehir’de kadro dışı kaldığı açıklandı. Bu isimlerle birlikte olaylara karışan kaptan Emre Belözoğlu ile Volkan Babacan da tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Turuncu-lacivertlilerin bu oyuncuları, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 28. haftasına damga vuran olay; Başakşehirli futbolcuların A Spor muhabirine yaptığı çirkin saldırıydı. Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından A Spor ekibinden Selman Kutlu ile Çağlar Yıldırım'a vahşice saldıran Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Volkan Babacan ile olaylara karıştığı iddia edilen Emre Belözoğlu, dün tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu 4 futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde F.Bahçe'ye karşı forma giymemesi kesinleşirken, Başakşehir de iki futbolcusuna faturayı kesti.
YAŞANANLARIN TAKİPÇİSİYİZ
Turuncu-lacivertliler, Başkan Göksel Gümüşdağ imzasıyla yaptığı açıklamada Ufuk ve Yalçın'ın kadro dışı bırakıldığını belirtip, şu ifadeleri kullandı:
"Bu oyunculara idari para cezası verilmesi de kararlaştırılmıştır. Olaya karışan kulüp personelleriyle ilgili gerekli yaptırımların uygulanmasına başlanmıştır.
"Olayların başlamasına sözlü ve fiili eylemleri ile sebebiyet veren ve kimliği emniyetimizce tespit edilmiş olan kişi hakkında adli işlemlere başlanması için gerekli şikayetleri yapacağımıza ve en ağır şekilde cezalandırılması hususunda konunun takipçisi olacağımızı da bildiririz."
HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ
"Sadece olaydan etkilenen basın mensuplarımızdan değil tüm basın camiasından, tüm futbol paydaşlarımızdan böylesine görüntülere sebebiyet verdiğimiz için özür diliyoruz.
"Hala şampiyonluk şansımız devam etse bile, başkanı ve yöneticileri olarak söylediğimiz şeylerin arkasında durma zamanıdır. Bu kararı almadan evvel Rize'de yaşanan her şeyi en ince detaylarına kadar incelediğimizi bilmenizi isterim.
"TFF'nin ve adli mercilerin vereceği karardan bağımsız bir şekilde bu karar alınmıştı."
GÖZLER ŞİMDİ TFF'DE
"Ayrıca Volkan Babacan hakkında, Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahalesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, Futbol Federasyonunca alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir."
YAŞANANLARIN TAKİPÇİSİYİZ
Turuncu-lacivertliler, Başkan Göksel Gümüşdağ imzasıyla yaptığı açıklamada Ufuk ve Yalçın'ın kadro dışı bırakıldığını belirtip, şu ifadeleri kullandı:
"Bu oyunculara idari para cezası verilmesi de kararlaştırılmıştır. Olaya karışan kulüp personelleriyle ilgili gerekli yaptırımların uygulanmasına başlanmıştır.
"Olayların başlamasına sözlü ve fiili eylemleri ile sebebiyet veren ve kimliği emniyetimizce tespit edilmiş olan kişi hakkında adli işlemlere başlanması için gerekli şikayetleri yapacağımıza ve en ağır şekilde cezalandırılması hususunda konunun takipçisi olacağımızı da bildiririz."
HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ
"Sadece olaydan etkilenen basın mensuplarımızdan değil tüm basın camiasından, tüm futbol paydaşlarımızdan böylesine görüntülere sebebiyet verdiğimiz için özür diliyoruz.
"Hala şampiyonluk şansımız devam etse bile, başkanı ve yöneticileri olarak söylediğimiz şeylerin arkasında durma zamanıdır. Bu kararı almadan evvel Rize'de yaşanan her şeyi en ince detaylarına kadar incelediğimizi bilmenizi isterim.
"TFF'nin ve adli mercilerin vereceği karardan bağımsız bir şekilde bu karar alınmıştı."
GÖZLER ŞİMDİ TFF'DE
"Ayrıca Volkan Babacan hakkında, Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahalesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, Futbol Federasyonunca alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir."
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Eşkıyalara ilk ceza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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