Ajax'ın stadının adı Johan Cruyff Arena oldu
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax'ın stadının ismi, Johan Cruyff Arena olarak değiştirildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımına ev sahipliği yapan yaklaşık 55 bin kişi kapasiteli Amsterdam Arena'nın adının, Johan Cruyff Arena olarak değiştirildiği bildirildi.
Hollandalı Johan Cruyff, altyapısından yetiştiği Ajax'ta futbolcu ve teknik adam olarak efsane haline gelmişti. Uzun süre kanser tedavisi gören Cruyff, geçen yıl mart ayında hayatını kaybetmişti.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 21:36
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guney rezalet
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GAKKOS GÖKHAN TORE PEKTEMEK VE GÖKHAN İNLER BU UCUNU BJK DEN ALMALI TS OLCAYDA VAR ESKI ORTAMI KURARLAR ORADA VE ILK 2 YOLUNDA BUYUK ADIM OLUR
- Yeni yıldız Yazıcı
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erol böyle bir cevher tesadüflerle ortaya çıkıyorsa biryerde sorun var demek.mesela abdül kadir ömür.
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