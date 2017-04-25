 Ajax'ın stadının adı Johan Cruyff Arena oldu – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    'ın stadının adı Arena oldu

    <a href="/index/ajax?id=da259f3a-84af-494c-a9ac-76f5694fd3bc" class="" rel="tag">Ajax</a>'ın stadının adı <a href="/index/johan-cruyff?id=e21992c9-d9c9-41f7-b07b-600bf123ba84" class="" rel="tag">Johan Cruyff</a> Arena oldu

    Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi 'ın stadının ismi, Arena olarak değiştirildi.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımına ev sahipliği yapan yaklaşık 55 bin kişi kapasiteli Amsterdam Arena'nın adının, Arena olarak değiştirildiği bildirildi.

    Hollandalı , altyapısından yetiştiği 'ta futbolcu ve teknik adam olarak efsane haline gelmişti. Uzun süre kanser tedavisi gören Cruyff, geçen yıl mart ayında hayatını kaybetmişti.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:36
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