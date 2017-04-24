Zokora, Endonezya'ya transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, kontratın detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmazken, Zokora'nın yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Fransa'da Saint-Etienne, İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Sevilla gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, daha sonra Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor'da görev yaptı. Zokora, son olarak Hindistan'da Pune City ve NorthEast United'da top koşturdu.