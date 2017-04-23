 Yok artık Cavani – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yok artık Cavani

    Yok artık Cavani
    PSG ile 4. sezonunu geçiren , rakiplerinin kabusu oldu. Uruguaylı futbolcu, Fransa 1. Ligi'nde karşılaştığı 27 takımın da ağlarını havalandırmayı başardı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon da PSG ile çıktığı 44 resmi maçta 44 kez rakip ağları sarstı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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