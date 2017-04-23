 Neymar’dan farksız! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Neymar’dan farksız!

    Neymar’dan farksız!
    M.United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes'tan 'a övgü dolu sözler... 19 yaşındaki İngiliz futbolcunun Neymar kadar yetenekli olduğunu belirten Scholes, "Önünde çok uzun yol var ama dünya yıldızı olabileceğini düşünüyorum" dedi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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