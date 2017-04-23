Günün ilk derbisi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, U21 Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe U21 Takımı, Galatasaray U21 takımına konuk oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan sarı-lacivertliler, getiren golleri Çağrı Giritlioğlu ile Yusuf Tantan (k.k.) golleri ile 2-0 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, 69 puanla liderliğini sürdürürken, sarı-kırmızılılar ise 47 puanda kaldı.