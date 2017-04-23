Günün ilk derbisi Fenerbahçe'nin
Fenerbahçe, U21 Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe U21 Takımı, Galatasaray U21 takımına konuk oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan sarı-lacivertliler, getiren golleri Çağrı Giritlioğlu ile Yusuf Tantan (k.k.) golleri ile 2-0 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, 69 puanla liderliğini sürdürürken, sarı-kırmızılılar ise 47 puanda kaldı.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deplasmanda 2'nci yarının en iyisi
Toplam 1
Yorum
ersunhocammm arkadaşlar lütfen bi MAŞALLAH diyelim
- Sergen Yalçın istifa etti!
Toplam 12
Yorum
woltra Böyle iyi hoca şöyle iyi hoca göklere çıkardınız fenerbahçeyi yendiği maçtan sonra yere sert çakıldı değilmi efsaneniz
- Sergen Yalçın'ın Kayserispor karnesi
Toplam 1
Yorum
w1ncenzı Noldu feneri yendi diye efsane hocaydı balonu çabuk söndü efsanenin
Günün ilk derbisi Fenerbahçe'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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