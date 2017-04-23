 Günün ilk derbisi Fenerbahçe'nin – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Günün ilk derbisi Fenerbahçe'nin

    Günün ilk derbisi Fenerbahçe'nin

    Fenerbahçe, U21 Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

    Fenerbahçe U21 Takımı, Galatasaray U21 takımına konuk oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan sarı-lacivertliler, getiren golleri Çağrı Giritlioğlu ile Yusuf Tantan (k.k.) golleri ile 2-0 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, 69 puanla liderliğini sürdürürken, sarı-kırmızılılar ise 47 puanda kaldı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:04
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