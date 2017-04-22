Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Avusturya'nın Salzburg ile Portekiz'in Benfica takımları arasında oynanacak UEFA Gençler Ligi final maçını yönetecek.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Kerem Ersoy'un yapacağı maçın dördüncü hakeminin ise Alper Ulusoy olacağı kaydedildi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:23
- Ghezzal için pazarlık
Toplam 3
Yorum
asi hangi macda biri iyi oynasa hemen aliyolar arastirma yok tek maclik topcu almak sadece türk kulüplerine mahsuztur sacmalik
- İşte Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri
Toplam 4
Yorum
yusuf uefa eslesmeyı ıyı organıze etmıs yıne juventusu ve real madrıd fınali tabı ıyı gelır getırır ondan onede tabı madrıd derbısı tezgah kurlmus
- "G.Saray eğlenmek istiyorsa lige baksın"
Toplam 22
Yorum
mardini çok kupa almış olabilirsiniz ama onları nasıl ve hangi ayak oyunları ile aldığınızı, Beşiktaş'ın Şampiyonluklarının nasıl çalındığını
Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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