 Terim takipte – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Terim takipte

    Terim takipte
    Türkiye Futbol Direktörü ve milli takım sorumlularının da izlediği 2. ve 3. Lig karmalarının hazırlık maçları, Manavgat'ta başladı. Bu karşılaşmalar sonrasında milli takımlar için oyuncu havuzunun genişletilmesi hedefleniyor.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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