Terim takipte
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım sorumlularının da izlediği 2. ve 3. Lig karmalarının hazırlık maçları, Manavgat'ta başladı. Bu karşılaşmalar sonrasında milli takımlar için oyuncu havuzunun genişletilmesi hedefleniyor.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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