Kerim Frei'ın yeni teknik direktörü Redknapp
İngiltere Championship takımlarından Birmingham'ın yeni teknik direktörü Harry Redknapp oldu.
Redknapp, Bournemouth, West Ham United, Portsmouth, Tottenham ve Queens Park Rangers (QPR) gibi İngiliz takımlarını da çalıştırmıştı.
Tottenham'ın başındayken yılın teknik adamı ödülünü kazanan İngiliz çalıştırıcı, QPR ile Portsmouth'u Premier Lig'e çıkartmıştı.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan milli oyuncu Kerim Frei'ı kadrosuna katan Birmingham, ligin bitimine 3 hafta kala 47 puanla küme düşme potasının 3 puan üstünde 20. sırada yer alıyor.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 15:42
- Marcelo yerine Necip
Toplam 27
Yorum
pathfinder07 mitrovice 4 milyon euro verip yerine necip oynayacaksa otursun mitrovici alan kimse o düşünsün.
- 40 otobüsle topluca hareket
Toplam 3
Yorum
GFB CİMBOM HAZIRLAN KOCAN GELİYOR...
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 6
Yorum
1903 tolgay arslana biraz sahip çıksalar türkiyenin en iyi 10 numarası olur.milli takımın tolgay. a ihtiyacı var
Kerim Frei'ın yeni teknik direktörü Redknapp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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