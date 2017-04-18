 Kerim Frei'ın yeni teknik direktörü Redknapp – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Kerim Frei'ın yeni teknik direktörü Redknapp

    Kerim Frei'ın yeni teknik direktörü Redknapp

    İngiltere Championship takımlarından Birmingham'ın yeni teknik direktörü Harry Redknapp oldu.

    Birmingham Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam Zola'nın istifasının ardından 70 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı Redknapp ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Redknapp, Bournemouth, West Ham United, Portsmouth, Tottenham ve Queens Park Rangers (QPR) gibi İngiliz takımlarını da çalıştırmıştı.

    Tottenham'ın başındayken yılın teknik adamı ödülünü kazanan İngiliz çalıştırıcı, QPR ile Portsmouth'u Premier Lig'e çıkartmıştı.

    Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan milli oyuncu Kerim Frei'ı kadrosuna katan Birmingham, ligin bitimine 3 hafta kala 47 puanla küme düşme potasının 3 puan üstünde 20. sırada yer alıyor.

    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:42
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