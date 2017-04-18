İşte derbi maçların tarihi
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaları ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1 ve 2'nci maçlarının müsabaka programı açıklandı.
İşte Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için açıklanan maç programı:
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 14:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Marcelo yerine Necip
Toplam 26
Yorum
karakartal İlk 11'i yazıyorum. Fabri-G:gönül-mitroviç-Necip-Tosiç-Quaresma Atiba-Talisca-Oğuzhan-Babel-Cenk (Adriano oynayamazsa) Eğer Adriano oynayaca
- Advocaat, Lens'i yalnız bırakmayacak
Toplam 4
Yorum
fenerbahçe inşallah kazanırız
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 2
Yorum
fb40 acaba 3 yıldızlı formayı hak ediyorlarmı amatör liğde oldukları şmpiyonlukları fedarasyona kabul ettirerek 3 'üncü yıldızı takıyorlar
İşte derbi maçların tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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