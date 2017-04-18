Berbatov ile Figo, yardım maçında sahada!

Berbatov ve Figo, "All Stars" adlı vakıflarının, bağış toplamak amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenleyeceği özel maça ilişkin bilgi verdi.

36 yaşındaki Berbatov, "Acele etmeyin, bu maç jübilem olmayacak. En az bir yıl daha top koşturmak istiyorum. Hala formdayım ve iyi görünüyorum." dedi.

Takımında Edwin van der Sar, Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nemanja Vidic, Patrice Evra ve Hristo Stoickov gibi futbolculara yer vereceğini anlatan Berbatov, maç öncesi sunulacak tam listede, bazı sürpriz isimlerin de bulunacağını söyledi.

Berbatov, maçın sonucunun değil, amacının önemli olduğunu belirterek, "Biz tüm bunları sadece sporda değil, tüm alanlarda yetenekli ancak desteğe ihtiyaç duyan çocuklar için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Figo ise "Maç bir şov olacak, yetenekli çocuklara destek toplamak istiyoruz." diyerek, All Stars takımında olacak bazı futbolcuların isimlerini duyurdu.

Verilen bilgiye göre organizasyona Zinedine Zidane, Fabio Cannavaro, Michael Owen, Roberto Carlos, Francesco Toldo, Jens Lehmann, Michel Salgado, Deco, Maxwell, Robert Pires de katılacak.