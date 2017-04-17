Wenger’e onay çıktı
PSG, Sevilla ile tarih yazan Unai Emery'yi takımın başına getirmesine rağmen beklenilen başarıları yakalayamadı.
Özellikle 4-0 kazanılan maçın rövanşında Barcelona'ya 6-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmek Emery'ye olan güveni tamaman bitirdi. Yönetim Arsenal'den Arsene Wenger'i getirmek istiyor. PSG taraftarının yüzde 70'i de Wenger'e sıcak bakıyor.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
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