 Wenger’e onay çıktı – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Wenger’e onay çıktı

    Wenger’e onay çıktı

    , Sevilla ile tarih yazan Unai Emery'yi takımın başına getirmesine rağmen beklenilen başarıları yakalayamadı.

    Özellikle 4-0 kazanılan maçın rövanşında Barcelona'ya 6-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmek Emery'ye olan güveni tamaman bitirdi. Yönetim Arsenal'den Arsene Wenger'i getirmek istiyor. taraftarının yüzde 70'i de Wenger'e sıcak bakıyor.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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