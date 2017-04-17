 Panamalı futbolcuya silahlı saldırı! – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Panamalı futbolcuya silahlı saldırı!

    Panamalı futbolcuya silahlı saldırı!
    Panama Milli Takımı futbolcusu Amilcar Henriquez, ülkesinin Colon kentinde silahlı saldırı sonucu vefat etti. Cumartesi günü gerçekleşen cinayet, Panama Ulusal Polis Basın Şefi Didacio Camargo tarafından doğrulandı. Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun evinden ayrıldığı sırada bir adam tarafından birkaç el ateş edilmesi sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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