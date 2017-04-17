Mevlüt Erdinç’ten 'Başkan' paylaşımı
Fransa’da forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaştı.
Fransa'nın Metz takımında forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.
Mevlüt Erdinç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı paylaştığı fotoğrafın üzerinde 'Başkan' yazdığı görülürken, "Futbolcu olmadan önce normal bir insanım, tarafım var fikrim var özgürüm" açıklamasını yaptı. Mevlüt Erdinç'in yaptığı bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Mevlüt Erdinç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı paylaştığı fotoğrafın üzerinde 'Başkan' yazdığı görülürken, "Futbolcu olmadan önce normal bir insanım, tarafım var fikrim var özgürüm" açıklamasını yaptı. Mevlüt Erdinç'in yaptığı bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Balotelli'yi bize getir
Toplam 8
Yorum
orhan Adam Shineyderla anlaşamadı hala Balotelli diyosunuz.Akıl denilen birşey var .Tudor ilk antrenmanda adamı kovar.
- Mourinho’nun aklı Talisca'da
Toplam 4
Yorum
hakan temür talista devamlılığı olan bir topcu değil ama iyi topcu 25 miyon bence çok
- Olympique Lyon maçı yarıda kaldı
Toplam 12
Yorum
lens kimi eziyosun eda hanım nereye eziyorsun ilk maçta şansınız vardı fark yemediniz bu lyon eler bjk yı
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