 Mevlüt Erdinç’ten 'Başkan' paylaşımı – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Mevlüt Erdinç’ten 'Başkan' paylaşımı

    Mevlüt Erdinç’ten 'Başkan' paylaşımı

    Fransa’da forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaştı.

    Fransa'nın Metz takımında forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

    Mevlüt Erdinç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı paylaştığı fotoğrafın üzerinde 'Başkan' yazdığı görülürken, "Futbolcu olmadan önce normal bir insanım, tarafım var fikrim var özgürüm" açıklamasını yaptı. Mevlüt Erdinç'in yaptığı bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:40
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