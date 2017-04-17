 Cüneyt Çakır ve ekibi sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Cüneyt Çakır ve ekibi sağlık kontrolünden geçti

    Cüneyt Çakır ve ekibi sağlık kontrolünden geçti

    UEFA Elit Hakem kategorisinde yer alan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte sağlık kontrolünden geçti.

    FIFA'nın düzenlediği U-20 World Cup 2017 öncesi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve yardımcılıklarını yapan Bahattin Duran ile Tarık Ongun sağlık kontrolünden geçti.

    FIFA'nın isteğiyle zorunlu olarak yapılan sağlık kontrolünde, detaylı kan tetkikleri yapılan ekip; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:06
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