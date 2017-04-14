Cüneyt Çakır, S. Arabistan'da düdük çalacak
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Cüneyt Çakır, Al Hilal-Al Ahli maçını yönetecek.
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bulunan 67 bin kişi kapasiteli King Fahd International Stadyumu'nda TSİ 20.45'te başlayacak şampiyonluk karşılaşmasında Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan Khalid Alturais olacak.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:27
- Eren ihtar çekti
Toplam 3
Yorum
MERT Futbolcuyu yoketmekte üstümüze yok. Eren Şenol Güneşin elinde olsaydı, büyük ihtimalle çok çok üst seviyede futbol oynuyor olurdu şu anda.
- "Rövanş seyircisiz oynanmalı"
Toplam 16
Yorum
Düsseldorf'lu Önce UEFA'nın verecegi cezayı çeksinler bir görelim, sonra Istanbul'da Kartal'ın verecegi cezaya nasıl olsa mecburen razı olacaklar.
- Rıdvan Dilmen: 2-1 çok üzmesin
Toplam 6
Yorum
Husnu uzulmez Taliska birazdaha iyi oynamazsa 23 deyil2'3 milyonda yapmaz tumoyuncular mucadele veriyor taliska dolasiyor bi firikik icin sahada tutulmaz
Cüneyt Çakır, S. Arabistan'da düdük çalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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