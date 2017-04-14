 Cüneyt Çakır, S. Arabistan'da düdük çalacak – Fotomaç – 14 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Cüneyt Çakır, S. Arabistan'da düdük çalacak

    Cüneyt Çakır, S. Arabistan'da düdük çalacak

    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Cüneyt Çakır, Al Hilal-Al Ahli maçını yönetecek.

    15 Nisan 2017 Cumartesi günü Al Hilal ile Al Ahli takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bulunan 67 bin kişi kapasiteli King Fahd International Stadyumu'nda TSİ 20.45'te başlayacak şampiyonluk karşılaşmasında Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan Khalid Alturais olacak.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cüneyt Çakır, S. Arabistan'da düdük çalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.