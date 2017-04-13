İşte futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Anadolu Üsküdar 1908-Fethiyespor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Sivas Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Bucaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Nazilli Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Nazilli İlçe)

15.00 İstanbulspor-Ofspor (Bahçelievler İl Özel İdare)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük (Devrek İlçe)

15.00 Hacettepe-Kahramanmaraşspor (Ankara 19 Mayıs)

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Tuzlaspor-Kayseri Erciyesspor (Tuzla Belediye Sahası)

15.00 Eyüpspor-İnegölspor (Eyüp)

15.00 Menemen Belediyespor-Aydınspor 1923 (Menemen İlçe)

15.00 Kastamonuspor 1966-MKE Ankaragücü (Gazi)

15.00 Sarıyer-Gümüşhanespor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Karşıyaka (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 1461 Trabzon-Kırklarelispor (Medical Park Arena)

15.00 BUGSAŞ Spor-Hatayspor (Ankara OSTİM)

15.00 Tokatspor-Niğde Belediyespor (Gaziosmanpaşa)

- Spor Toto 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Çorum Belediyespor-Kızılcabölükspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.00 Altay-Kozan Belediyespor (İzmir Atatürk)

15.00 Kartalspor-Sancaktepe Belediyespor (Kartal)

15.00 Kocaelispor-Beylerbeyi (İzmit İsmetpaşa)

15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Anagold 24 Erzincanspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Karacabey Birlikspor-Gölcükspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

15.00 Kütahyaspor-Tekirdağspor (Dumlupınar)

15.00 Manavgatspor-Ankara Demirspor (Evrenseki)

15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Cizrespor (Van Atatürk)

2. Grup

Yarın:

14.00 Silivrispor-Batman Petrolspor (Silivri)

15.00 Erbaaspor-Halide Edip Adıvarspor (Erbaa İlçe)

15.00 Kırıkhanspor-Çatalcaspor (Kırıkhan İlçe)

15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Derincespor (Bodrum İlçe)

15.00 Yomraspor-Tire 1922 (Yomra İlçe)

15.00 Türk Metal Kırıkkalespor-Kemerspor 2003 (Kırıkkale Başpınar)

15.00 Düzcespor-Yeşil Bursa (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Dersimspor-Dardanelspor (Tunceli Atatürk)

15.00 Pazarspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

3. Grup

Yarın:

13.30 Elaziz Belediyespor-Orduspor (Elazığ Atatürk)

15.00 Afjet Afyonspor-Ankara Adliyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

15.00 Payasspor-Muğlaspor (Payas İlçe)

15.00 Sakaryaspor-12 Bingölspor (Sakarya Atatürk)

15.00 Denizli Futbol A Spor-Tarsus İdmanyurdu (Doğan Seyfi Atlı)

15.00 Bergama Belediyespor- Baysal İnşaat Düzyurtspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Orhangazispor-Diyarbekirspor (Orhangazi İlçe)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Maltepespor (Sultanbeyli Gölet)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşa (Darıca İlçe)