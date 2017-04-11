Arjantin'de Bauza dönemi sona erdi
Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Edgardo Bauza'nın görevine son verildi.
Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia tarafından yapılan açıklamada, 59 yaşındaki teknik adamın görevine devam etmeyeceği konusunda bilgilendirildiği belirtildi.
Bauza, 2016 Copa America şampiyonluğunun Şili'ye kaptırılmasının ardından istifa eden Gerardo Martino'nun yerine geçen yıl ağustos ayında Arjantin'in teknik direktörlüğüne getirilmişti.
Arjantin'in başında 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 8 maça çıkan Bauza, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Deneyimli teknik adam, ülkesi Arjantin'in San Lorenzo takımını 2014'te Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Libertadores Kupası'nda şampiyonluğa ulaştırmıştı.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 09:54
- Yönetim kolları sıvadı
Toplam 2
Yorum
fb helal olsun fikret ormana... artarda 5 sene şampiyon olurlarsa şaşırmam.
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 40
Yorum
*** Beyfendi gözdağı veriyormuş kimsin nesin de gözdağı veriyorsun neyine güveniyorsun sahada gezinen bu hayaletlere mi bel bağladın yazık sana
- Tudor da çare olamadı
Toplam 12
Yorum
Yazının devamı 5 er yillik imzalardan sonrs 40 m transfer but.ayırın kemik kadro sonrada 3 5 genç oyuncuyla yas ort.25 26 olan bi takm kurun 5 yil sampiynz
Arjantin'de Bauza dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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