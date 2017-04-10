Frank Lampard'dan itiraf
Chelsea’nin efsaneleşen isimlerinden olan Frank Lampard, katıldığı bir televizyon programında geçmişteki transfer tekliflerinden bahsetti. Lampard, "Barcelona, Real Madrid ve Jose Mourinho’nun çalıştırdığı dönemdeki Inter, beni kadrosuna katmak istedi" dedi.
"Chelsea her zaman çok yakın hissettiğim bir kulüp"
Chelsea'de oynadığı dönemde İspanyol kulüplerinin kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Lampard, "Barcelona ve Real Madrid'in yanı sıra, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Inter de beni kadrosuna katmak istiyordu. Ancak bu tekliflerde hiçbir zaman 'şimdi imzalamaya hazırım' gibi bir noktaya ulaşmadık. Perde arkasında konuşulan çok şey vardı. Kariyerimin Chelsea bölümüne baktığım zaman hiçbir şeyi kaçırmadığımı görüyorum ve o günleri çok özlüyorum. Chelsea'den bu şekilde ayrıldığım için de ayrıca mutluyum. Özellikle bir kulüp için gerçek bağlılığın ne demek olduğunu görüyorum. Bunu satın alamazsınız ve asla kaybetmezsiniz. Hep sizinle kalır. Chelsea şu anda her zaman çok yakın hissettiğim bir kulüp" ifadelerini kullandı.
"Swansea teklif yaptı"
Şubat ayı başında yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını hatırlatan Lampard, "Ancak Swansea Menajeri Paul Clement, İngiltere'ye geri dönmem için ocak ayında bana teklif yaptı. Benim futbolu bırakmamı istemedi. Ona çok saygı duyuyorum. Swansea'ye gitmek doğru karar olmazdı. Ocak ayında bu teklif yapıldı. Yeniden uyum sağlamalıydım ve devre arasında 38 yaşındayken Premier Lig'e dönmek yanlış bir karar olurdu. Clement benim için en iyisini diledi ancak doğru tercih değildi" dedi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:24
- Advocaat'tan Beşiktaş cevabı
Toplam 3
Yorum
Enda FM değil dostum komple değiştirilecek bir kadro deil. Sadece 1-2 dokunuş gerek. ve tabiki en önemlisi sistem.
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Toplam 9
Yorum
zafer kesinle alınmalı çünkü taraftarı tirbüne nasıl gelecek yıldız oyuncu alaçaksın ki biletler satılsın
- Lyon’un aklı Beşiktaş’ta
Toplam 2
Yorum
mustafa1985 Lyon anca ruyasında gorur besıktası yenmeyı bu macın skorunu verıyorum BJK: 3 LYON : 1
Frank Lampard'dan itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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