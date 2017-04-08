 Hollanda'nın kralı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Hollanda'nın kralı

    Hollanda'nın kralı

    Manchester City’nin sezon sonuna kadar Twente’ye kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu, rakip kalecilerin kabusu oldu. Milli yıldız, 15 kez fileleri havalandırdı, krallık yarışında da öne çıktı

    Hollanda Ligi'nde gündem Enes Ünal... M.City'nin sezon sonuna kadar Twente'ye kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu, Hollanda'da harikalar yaratıyor. Son olarak önceki gün sahalarında güçlü rakibi PSV Eindhoven ile 2-2 berabere kaldıkları maçta fileleri havalandıran milli futbolcu, bu sezon 15. gol sevincini yaşadı. Twente'nin vazgeçilmezleri arasına giren Enes, gol krallığında da iddialı konuma geldi.

    ADIM ADIM ZİRVEYE
    Feyenoord'dan Jörgensen 19 golle krallıkta ilk sırada yer alırken, Heerenveen'den Reza (17) ikinci, Enes de Vitesse'den Wolfswinkel'le birlikte 15'er golle 3.'lükte bulunuyor
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:20
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