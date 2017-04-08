Hollanda'nın kralı
Manchester City’nin sezon sonuna kadar Twente’ye kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu, rakip kalecilerin kabusu oldu. Milli yıldız, 15 kez fileleri havalandırdı, krallık yarışında da öne çıktı
Hollanda Ligi'nde gündem Enes Ünal... M.City'nin sezon sonuna kadar Twente'ye kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu, Hollanda'da harikalar yaratıyor. Son olarak önceki gün sahalarında güçlü rakibi PSV Eindhoven ile 2-2 berabere kaldıkları maçta fileleri havalandıran milli futbolcu, bu sezon 15. gol sevincini yaşadı. Twente'nin vazgeçilmezleri arasına giren Enes, gol krallığında da iddialı konuma geldi.
ADIM ADIM ZİRVEYE
Feyenoord'dan Jörgensen 19 golle krallıkta ilk sırada yer alırken, Heerenveen'den Reza (17) ikinci, Enes de Vitesse'den Wolfswinkel'le birlikte 15'er golle 3.'lükte bulunuyor
ADIM ADIM ZİRVEYE
Feyenoord'dan Jörgensen 19 golle krallıkta ilk sırada yer alırken, Heerenveen'den Reza (17) ikinci, Enes de Vitesse'den Wolfswinkel'le birlikte 15'er golle 3.'lükte bulunuyor
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Hollanda'nın kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.