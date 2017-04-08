''Haram puanlarla lider!''
Geçmiş dönemin FIFA kokartlı hakemlerinden olan spor yorumcusu Dr. Ahmet Çakar, mobil uygulaması bip'deki "10 numara muhabbet" kanalına yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı.
"10 numara muhabbet" kanalı ve Beyaz TV yorumcusu , aynı zamanda Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, "Video hakem olsaydı, lider Başakşehir'di sözünü tekrarlayarak Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e seslendi: "Video Hakemi bana verin"
Çakar'ın ses getirecek açıklamalar şöyle:
"Sayın Futbol Federasyonu Başkanı, MHK başkanlığı istemem, video hakem benim konum, bakın; talibim diyorum, verin bana video hakemi... Sizden 1 lira para da istemem... Sistemin bütün teknolojik alt yapısını ben yapayım. Hataları indireyim, tamamını değil ama bakın, yarı yarıya indirebiliyor muyum, indiremiyor muyum , para da istemem diyorum sizden , gönüllü yapacağım."
Ahmet Çakar video hakem olsaydı ligin puan durumundaki sıralamasının da farklı olacağını şu sözlerle ifade etti:
"Karabük maçında verilmeye penaltı ve diğer maçlardaki pozisyonlar, Başakşehir'in hakemlerle kaybettiği çok net hakem hataları var. Bunlar video hakem ile düzeltilir. Bir de Beşiktaş'ın hakemlerle kazandığı , tırnak içinde "haram puanları" düş, şu anda Başakşehir 3 puan önde liderdi. Quaresma, Trabzon'da ayak kırmaya girdi, es geçildi mesela...Yani diferans 7-8 puan, sezon başından beri olsa bu video uygulaması puan durumundaki sıralama değişik olurdu.
Fenerbahçe de çok hakemle puan kaybetti."
Çakar'ın ses getirecek açıklamalar şöyle:
"Sayın Futbol Federasyonu Başkanı, MHK başkanlığı istemem, video hakem benim konum, bakın; talibim diyorum, verin bana video hakemi... Sizden 1 lira para da istemem... Sistemin bütün teknolojik alt yapısını ben yapayım. Hataları indireyim, tamamını değil ama bakın, yarı yarıya indirebiliyor muyum, indiremiyor muyum , para da istemem diyorum sizden , gönüllü yapacağım."
Ahmet Çakar video hakem olsaydı ligin puan durumundaki sıralamasının da farklı olacağını şu sözlerle ifade etti:
"Karabük maçında verilmeye penaltı ve diğer maçlardaki pozisyonlar, Başakşehir'in hakemlerle kaybettiği çok net hakem hataları var. Bunlar video hakem ile düzeltilir. Bir de Beşiktaş'ın hakemlerle kazandığı , tırnak içinde "haram puanları" düş, şu anda Başakşehir 3 puan önde liderdi. Quaresma, Trabzon'da ayak kırmaya girdi, es geçildi mesela...Yani diferans 7-8 puan, sezon başından beri olsa bu video uygulaması puan durumundaki sıralama değişik olurdu.
Fenerbahçe de çok hakemle puan kaybetti."
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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