Ahmet Çakar, Demirören'e seslendi
Geçmiş dönemin FIFA kokartlı hakemlerinden olan spor yorumcusu Dr. Ahmet Çakar, mobil uygulaması bip'deki "10 numara muhabbet" kanalına yaptığı açıklamalarda yine tartışma yaratacak.
Çakar'ın ses getirecek açıklamalar şöyle:
"Sayın Futbol Federasyonu Başkanı, MHK başkanlığı istemem, video hakem benim konum, bakın; talibim diyorum, verin bana video hakemi... Sizden 1 lira para da istemem... Sistemin bütün teknolojik alt yapısını ben yapayım. Hataları indireyim, tamamını değil ama bakın, yarı yarıya indirebiliyor muyum, indiremiyor muyum , para da istemem diyorum sizden , gönüllü yapacağım."
Ahmet Çakar video hakem olsaydı ligin puan durumundaki sıralamasının da farklı olacağını şu sözlerle ifade etti:
"Karabük maçında verilmeye penaltı ve diğer maçlardaki pozisyonlar, Başakşehir'in hakemlerle kaybettiği çok net hakem hataları var. Bunlar video hakem ile düzeltilir. Bir de Beşiktaş'ın hakemlerle kazandığı , tırnak içinde "haram puanları" düş, şu anda Başakşehir 3 puan önde liderdi. Quaresma, Trabzon'da ayak kırmaya girdi, es geçildi mesela...Yani diferans 7-8 puan, sezon başından beri olsa bu video uygulaması puan durumundaki sıralama değişik olurdu.
Fenerbahçe de çok hakemle puan kaybetti."
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:23
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 2
Yorum
Umm Cool story bro
- Sümela'nın şifresi
Toplam 12
Yorum
İKİZ GİDER KİLİSEDE GÜNAH ÇIKARTIRSINIZ. BU DA SİZ İKİZLERE İYİ GELİR
- Samuray olacak
Toplam 1
Yorum
git lütfen git vasat koşamayan çok riskli bi oyuncusun, sırf sneijderin kanka özleminin giderilmesi için geldin hepimiz biliyoruz
Ahmet Çakar, Demirören'e seslendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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