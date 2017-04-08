Ahmet Çakar, Demirören'e seslendi

"10 numara muhabbet" kanalı ve Beyaz TV yorumcusu , aynı zamanda Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, "Video hakem olsaydı, lider Başakşehir'di sözünü tekrarlayarak Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e seslendi: "Video Hakemi bana verin"

Çakar'ın ses getirecek açıklamalar şöyle:

"Sayın Futbol Federasyonu Başkanı, MHK başkanlığı istemem, video hakem benim konum, bakın; talibim diyorum, verin bana video hakemi... Sizden 1 lira para da istemem... Sistemin bütün teknolojik alt yapısını ben yapayım. Hataları indireyim, tamamını değil ama bakın, yarı yarıya indirebiliyor muyum, indiremiyor muyum , para da istemem diyorum sizden , gönüllü yapacağım."

Ahmet Çakar video hakem olsaydı ligin puan durumundaki sıralamasının da farklı olacağını şu sözlerle ifade etti:

"Karabük maçında verilmeye penaltı ve diğer maçlardaki pozisyonlar, Başakşehir'in hakemlerle kaybettiği çok net hakem hataları var. Bunlar video hakem ile düzeltilir. Bir de Beşiktaş'ın hakemlerle kazandığı , tırnak içinde "haram puanları" düş, şu anda Başakşehir 3 puan önde liderdi. Quaresma, Trabzon'da ayak kırmaya girdi, es geçildi mesela...Yani diferans 7-8 puan, sezon başından beri olsa bu video uygulaması puan durumundaki sıralama değişik olurdu.

Fenerbahçe de çok hakemle puan kaybetti."