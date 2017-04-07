Enes Ünal'ı duygulandıran diyalog

Twente'nin PSV karşısında ilk golünü atan Enes Ünal, twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu golü 4 küçük taraftara hediye ettiğini açıkladı.

Enes Ünal, PSV maçı öncesi 4 küçük çoçuk ile yaşadığı ilginç diyaloğu anlatırken, kendisine çocuklar tarafından verilen resmin görselini paylaşırken duygularını açıkladı.

İşte o paylaşım;







