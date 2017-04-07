Enes Ünal'ı duygulandıran diyalog
Twente forması giyen Enes Ünal, PSV maçı öncesinde kapısına gelen dört minik taraftar ile yaşadığı diyaloğu anlattı.
Twente'nin PSV karşısında ilk golünü atan Enes Ünal, twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu golü 4 küçük taraftara hediye ettiğini açıkladı.
Enes Ünal, PSV maçı öncesi 4 küçük çoçuk ile yaşadığı ilginç diyaloğu anlatırken, kendisine çocuklar tarafından verilen resmin görselini paylaşırken duygularını açıkladı.
İşte o paylaşım;
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:05
- Konya'da penaltı kararı
Toplam 9
Yorum
gökhan yan hakemi dinlemek zorunda diye bi kural yok, ayrıca net bi penaltı
- Konya'da penaltı kararı
Toplam 9
Yorum
gökhan öne doğru sol koluyla itiyor, net bi penaltı tartışmaya gerek yok
- ‘Messi’ diyeti!
Toplam 7
Yorum
Aslan BRUMA-LINNES-CAROLE VE G.RODRIGUES DISINDAKILER LIGIN EN YAVAS KOSAN FUTBOLCULARI
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