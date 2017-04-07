 Enes Ünal'ı duygulandıran diyalog – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    'ı duygulandıran diyalog

    Enes Ünal'ı duygulandıran diyalog

    Twente forması giyen , PSV maçı öncesinde kapısına gelen dört minik taraftar ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

    Twente'nin PSV karşısında ilk golünü atan , twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu golü 4 küçük taraftara hediye ettiğini açıkladı.

    Enes Ünal, PSV maçı öncesi 4 küçük çoçuk ile yaşadığı ilginç diyaloğu anlatırken, kendisine çocuklar tarafından verilen resmin görselini paylaşırken duygularını açıkladı.

    İşte o paylaşım;



    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:05
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