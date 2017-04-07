Enes Ünal’dan duygulandıran paylaşım

Twente formasıyla başarılı bir grafik yakalayan milli futbolcu Enes, takımının PSV Eindhoven ile oynadığı maçtan önce yaşadığı bir olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Genç futbolcu, maçtan önce 4 çocuk hayranından aldığı hediyenin, PSV maçında gol atmasında önemli bir motivasyon sağladığını söyledi."Dün PSV'ye karşı gol atmak için ekstra bir motivasyonum vardı. Maçtan önce evde dinlendiğim saatlerde hararetli bir şekilde zil çalmaya başladı. Sinirlendim açıkçası. Maç günü tüm süreçleri dengede tutmak gerekiyor çünkü. Dinlenmek de buna dahil.Kapıyı açtığımda bir grup çocuk gördüm, fotoğraf çektirmek istediler ve uyku sersemi biraz sitem ettim. Bundan 1-2 saat sonra maç için evden ayrılmaya hazırlanırken kapım tekrar çalındı. Yine aynı çocuklar ellerinde çikolata ve bu sevimli kağıtla bekliyorlardı. Rahatsız ettikleri için özür dilediler ve onlar için gol atmamı istediler.Duygulandım, itiraf edeyim. Gerçek ve samimi duygularla verilen bu hediyeler inanın çok değerli. Dün akşam attığım gol takımın ve sevdiklerim için olduğu kadar onlar için de filelerle buluştu. Teşekkürler; 'Meriç, Serkan, Alejandro, Jeremiah."