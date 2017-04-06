''2024 için önemli''
Şenes Erzik’ten sonra bir Türk daha, UEFA Yönetim Kurulu’nda... Servet Yardımcı, “Ülkem adına gurur duyuyorum. 2024 Avrupa Şampiyonası ve FFP konularında köprü olacağım” dedi.
Türkiye'ye bir büyük gurur daha... TFF 1. Başkanvekili olan Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Kritik bir dönemde, önemli bir görev üstlenen Yardımcı'nın ilk mesajı 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığımız konusunda oldu. Yardımcı, "Ülkem adına gurur duyuyorum. 2024 bizim için çok önemli. Alman aday da yardımcılığa seçildi. 2024 ve diğer süreçlerde, kritik kararlarda bizlerin orada olması çok önemli. Çalışmalarımızı yapacağız. Hak ettiğimiz değeri göreceğiz. Alt yapı, tesisleşme ve organizasyon açısından hazırız. İnşallah 2024'ü biz kazanacağız" diye konuştu.
'YENİ SAYFA AÇTIK'
Türk takımlarının son dönemde sık sık UEFA Finansal Fair-Play konusunda yaşadığı sıkıntılara da değinen Servet Yardımcı şunları söyledi: "Türk kulüpleri ile UEFA arasında köprü olacağım. Finansal Fair-Play konusunda onlara her zaman yardım edeceğim. İki tarafın menfaatine çalışacağım. Her zaman kulüplerimizin yanında olacağız. Şikayetlerini, yapmak istediklerin buraya getireceğiz ve yeni bir sayfa açacağız."
34 OYLA ÜYELİĞE SEÇİLDİ
Servet Yardımcı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki UEFA Olağan Kongresi'nde Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Yardımcı 34 oy aldı. Yardımcı 4 yıl süreyle görev yapacak.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Servet Yardımcı'yı telefonla arayarak tebrik etti. Yardımcı da "Cumhurbaşkanımız Türk futbolu, ülke için büyük bir şans. Kendisinin beni desteklemesi ve güven duymasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Yardımcı'yı tebrik etti.
'YARDIMCI BÜYÜK ŞANSIMIZ'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de Servet Yardımcı'yı ilk tebrik edenler arasındaydı. Demirören,"Servet Bey, UEFA Yönetim Kurulu'nda. Şimdi yeni hedefimiz EURO 2024'ü almak. Problemlerimizi Servet Bey sayesinde daha kolay çözeceğiz" dedi.
ERDOĞAN AİLESİNE TEŞEKKÜR
Servet Yardımcı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile kader birliği yaptıklarını belirtti. Yardımcı "Cumhurbaşkanımıza, kardeşi Mustafa Erdoğan'a, Dış İşleri Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu'na, Spor Bakanım Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
'YENİ SAYFA AÇTIK'
Türk takımlarının son dönemde sık sık UEFA Finansal Fair-Play konusunda yaşadığı sıkıntılara da değinen Servet Yardımcı şunları söyledi: "Türk kulüpleri ile UEFA arasında köprü olacağım. Finansal Fair-Play konusunda onlara her zaman yardım edeceğim. İki tarafın menfaatine çalışacağım. Her zaman kulüplerimizin yanında olacağız. Şikayetlerini, yapmak istediklerin buraya getireceğiz ve yeni bir sayfa açacağız."
34 OYLA ÜYELİĞE SEÇİLDİ
Servet Yardımcı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki UEFA Olağan Kongresi'nde Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Yardımcı 34 oy aldı. Yardımcı 4 yıl süreyle görev yapacak.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Servet Yardımcı'yı telefonla arayarak tebrik etti. Yardımcı da "Cumhurbaşkanımız Türk futbolu, ülke için büyük bir şans. Kendisinin beni desteklemesi ve güven duymasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Yardımcı'yı tebrik etti.
'YARDIMCI BÜYÜK ŞANSIMIZ'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de Servet Yardımcı'yı ilk tebrik edenler arasındaydı. Demirören,"Servet Bey, UEFA Yönetim Kurulu'nda. Şimdi yeni hedefimiz EURO 2024'ü almak. Problemlerimizi Servet Bey sayesinde daha kolay çözeceğiz" dedi.
ERDOĞAN AİLESİNE TEŞEKKÜR
Servet Yardımcı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile kader birliği yaptıklarını belirtti. Yardımcı "Cumhurbaşkanımıza, kardeşi Mustafa Erdoğan'a, Dış İşleri Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu'na, Spor Bakanım Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
''2024 için önemli'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.